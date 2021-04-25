【大灣區】廣東發布「十四五」規劃綱要　冀港深廣3期貨交易所加強合作

▲ 廣東省發布「十四五」規劃綱要提出深入推進「深港通」「債券通」、「理財通」

廣東省發布「十四五」規劃綱要提出健全現代金融市場體系。當中提到加強港交所 （00388） 與深圳證券交易所、廣州期貨交易所合作，促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，擴大金融雙向開放，深入推進「深港通」「債券通」、「理財通」，積極探索「保險通」。

該「十四五」規劃綱要又提出建設高標準廣州期貨交易所，打造完整期貨產業鏈及完善期現貨聯動的期貨交易市場體系，建設期貨交割庫，提升重要大宗商品的價格影響力。

廣東省表示支持深交所建設優質創新資本中心和世界一流證券交易所，設立粵港澳大灣區債券發行平台，擴大債券市場規模，打造科技創新企業直接融資高地。

另外，廣東省又提到，支持區域性股權市場建設非上市證券集中託管平台，探索開展股權投資和創業投資份額轉讓試點，完善私募基金募集、投資、管理、退出機制，優化私募基金發展環境。

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記者：謝卓榮