【數字人民幣】人行夥螞蟻集團建數字人民幣技術平台 京東試點數字人民幣發薪

▲ 螞蟻集團與中國人民銀行數字貨幣研究所簽署協議，共同推動數字人民幣技術平台的發展。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團與中國人民銀行數字貨幣研究所簽署技術戰略合作協議，雙方將基於螞蟻集團自主研發分佈式數據庫OceanBase和移動開發平台mPaaS，共同推動建設數字人民幣的技術平台。根據協議，雙方依托各自技術優勢，開展數字人民幣領域深度交流與合作，共同推動新技術在數字化升級中的落地，服務實體經濟。

分佈式數據庫OceanBase是螞蟻集團完全自主研發的全球首個應用於金融核心業務的分佈式關係數據庫。而螞蟻集團發起成立的網商銀行為數字人民幣運營機構之一，自2017年起開始參與數字人民幣研發工作，如今在盒馬、大潤發、天貓超市、哈羅單車、上海公交的多個場景進行試點。

螞蟻集團網商銀行、騰訊微眾銀行傳成為數字人民幣試點銀行【下一頁】

人行宏觀審慎管理局局長李斌早前透露，全國範圍內的數字人民幣試點城市有序擴大至「10+1」，包括深圳、蘇州、上海以及北京冬奧會場等。

另外內媒報道，京東 （09618） 今年1月試點數字人民幣發薪，為常駐上海、深圳、成都、長沙、西安的部分員工發放了首批數字人民幣工資。

在企業支付場景下，京東科技（前稱京東數科）提供的企業採購場景解決方案「易企付」目前已支持數字人民幣支付，可在不改變企業採購流程基礎上，解決平台及企業用戶綫下付款操作繁瑣、認款核銷難等問題，提升交易效率。

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編輯：陳健婷