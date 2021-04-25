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【港股追蹤】嗶哩嗶哩、快手或遇困局　內地將加大打擊短視頻侵權問題

股樓投資 18:30 2021/04/25

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近年內地短視頻平台發展迅速，但衍生不少侵權問題。早前以騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）為首的逾70間影視平台及影視公司，發表《關於保護影視版權的聯合聲明》，以保護影視版權為由，批評互聯網公眾賬號涉及的侵權問題。值得留意的是，快手（01024）、嗶哩嗶哩 （美﹕BILI，09626）股價曾受此消息影響而下跌。及至近期，中宣部版權管理局局長于慈珂表示，過去數年，中國網絡短視頻發展迅速，但其涉及的侵權盜版問題比較嚴重，並引起社會關注，強調國家版權局高度重視此現象，會繼續加大打擊短視頻侵權問題。

于慈珂說，作品未經許可不得傳播使用，這是著作權法規定的一項基本原則，而這原則適用於影視作品，又指當局致力開展打擊網絡侵權盜版專項行動，堅決整治短視頻平台以及自媒體、公眾賬號生產運營者未經授權複製、表演、傳播他人影視、音樂等作品的侵權行為。

【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選【下一頁

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事實上，據嗶哩嗶哩的上市文件顯示，在「風險因素」的一欄中，也有提及知識產權侵權申訴的風險：「我們可能面臨知識產權侵權申訴或其他指控，這可能嚴重損害我們的聲譽及品牌，致使我們支付龐大的賠償、罰款及罰金，從平台上撤下相關內容，或者尋求訂立授權安排，而該等安排可能無法按商業上合理的條款達成。」

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撰文 : 黃卓賢

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