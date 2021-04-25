【開戶優惠】信銀開戶優惠最高可獲2.9萬 銀行開戶着數綽頭多

▲ 信銀國際近日力谷指定理財開戶優惠，迎新獎2.9萬元。

轉眼間4月已近尾聲，五窮月快殺到，股場中人難免受Sell in May的氣氛所困擾，倒不如在亂市下，另闢渠道為私己錢增值，趁眼下中外資銀行鬥谷開戶優惠，合資格客戶隨時有機會至少賺取1000元或以上着數，較呆等政府於暑假才派電子消費券為划算。

各行開戶優惠各出其謀，詳情可按下圖了解

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信銀國際最近力谷指定理財客戶迎新禮遇，最高可獲2.9萬元。而業界谷客的花招層出不同，除了例牌以現金回贈，亦有以大抽獎作招徠，舉招商永隆為例，新客戶以旗下一點通手機應用程式開戶，再符合指定要求，合資格客戶每月可參加抽獎，有機贏取零售價約9299元的智能手機。而南商亦打實用牌，向合資格客戶餽贈除塵蟎吸塵機。

信銀國際發言人回應本報查詢指，由即日起至今年6月30日，全新客戶又或獲提升客戶，晉身成為CITICfirst客戶，可尊享高達2.9萬元迎新禮遇，包括：

1、新資金禮遇：客戶成為CITICfirst客戶，並存入新資金達指定金額，可享最多6688元現金獎賞；

2、客戶推薦禮遇：推薦人於推廣期內，每成功推薦一位全新客戶選用CITICfirst服務，可享800元現金獎賞（「推薦人獎賞」），每名推薦人於推廣期內可獲享的CITICfirst 推薦人獎賞金額上限為8000元；

3、投資資產增長現金獎賞：客戶每累積增長50萬元（或港幣等值）的合資格基金、智投360顧問服務、債券或股票掛鈎投資，可獲享888元現金回贈，最高可享1萬元；

4、外匯交易獎賞：客戶於推廣期內，透過專人及網上渠道（自動櫃員機除外），成功完成任何外滙交易達指定累計金額，最多可獲3888元現金獎賞；

5、信銀國際CITICfirst白金卡優惠：客戶於簽帳期內，憑信銀國際CITICfirst白金卡累積合資格簽帳達指定金額，可獲享高達800元現金回贈。

優惠詳情、各項相關條款及細則，可參閱銀行網站。

長假前夕，中資行加人幣定存息【下一頁】

此外，比併中外資行開戶優惠，暫仍以星展最豐厚，合資格客戶有機獲厚賞逾6萬元。該行為網羅不同客戶群，新近另以人民幣可享3厘活期息，硬撼建行亞洲的3厘月月增息儲蓄存款利率，業界指，在零息大環境下通脹率仍高，銀行鬥以高息，相信較易突圍吸客。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪