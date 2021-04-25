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【美元定期存款】3個月美元定存最高息1厘 中短期存款攻守兼備受捧

Hot Talk 19:02 2021/04/25

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美滙指數失守91關，後市聚焦本港時間周四凌晨聯儲局議息結果的啟示。

市場憂慮美國加稅，累美滙指數跌穿91心理大關，專家料美元的短期後向，繫於本港時間周四（29日）凌晨聯儲局發表議息結果後的啟示，全球亦緊盯儲局主席鲍威爾會否步加拿大後塵，即使疫情未受控仍放風擬收水，以及明年加息。畢竟美國疫苗覆蓋率，以至經濟復甦狀況遠較鄰國加拿大為好，更有條件提早退市及加息。而港銀更偷步加美元定期存款，如建行亞洲上調3個月期美元定存年息，最高息為0.7厘，打入同期5甲列。緊接富邦相同短存的1厘年息，以及門檻較低的0.85厘年息，以至大新（02356）的0.8厘年息。

專家亦建議，對美元有實際需要者，宜先開立3個月短存，好處有2，包括：（1）不少存息呈倒掛，即短期存息高於長息，如以半年期計，高息王為富邦的0.55厘年息，低於該行3個月美元定存的1厘年息；（2）方便注碼靈活調動，冀對應全球宏觀風險事件甚多，如疫情又再肆虐，即使澳紐剛重啟旅遊氣泡，卻因西澳染疫而緊急煞停等。

再者，地緣政治又起，例如俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，敍造短存可視乎屆時的形勢，當定期存款到期，再决定是否再續。

美滙短線雖波動，專家長線仍看好【下一頁

中信銀行（國際）經濟師李業勤博士回應本報查詢時回應，相信聯儲局會待美國經濟明顯復甦，以及就業市場有所改善，才開始收緊其寬鬆的貨幣政策，因此預料儲局4月議息後，將維持其貨幣政策不變。他預料，儲局最快於今年第4季開始縮減買債，及至2023年才開始加息。李業勤預計，美滙指數於今年初曾見89.4低位，相信已是年內底位，今年最高可見95，年底目標約為94左右。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧認為，聯儲局料將承認近期美國經濟數據強勁，但預計儲局議息後不會就縮減買債作任何指引，觀望4月及5月份的勞工就業情況，才作决定。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 美元定期存款

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