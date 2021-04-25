以色列巴林互認疫苗 推動免檢旅行

以色列新冠疫苗接種率冠絕全球，當地亦開始放寬防疫措施，甚至與個別國家開展免檢疫旅遊。以色列與中東巴林達成協議，容許已接種兩國認可新冠疫苗人士前往當地旅行，到埗後可免檢疫入境。同時，新冠疫苗證明亦可當作疫苗護照使用，實現疫苗護照電子化。

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巴林（Bahrain）國家通訊社（BNA）指，已與以色列達成協議，容許已接種獲認可新冠疫苗人士，可以免檢疫入境。根據協議，兩國的新冠疫苗將電子化接種證明，屆時亦可作「綠色護照」使用。以色列承認巴林的疫苗證明， 旅客入境後免於隔離檢疫， 並可進入需要出示「綠色護照」的區域，包括餐廳、體育館及劇院等。此外，而巴林發出疫苗護照包含接種新冠疫苗資訊，國民只需出示手提電話中的二維碼，便可以於兩國護照管制站掃瞄。

BNA續報道指，在兩國達成協議的第2階段中，將會為已接種其他新冠疫苗的人士作出安排。以色列目前為國民提供Moderna及輝瑞疫苗，而巴林則授權中國國藥、輝瑞、阿斯利康及Sputnik V在當地使用。

責任編輯：郭麗明