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【日圓定期存款】日圓定存息最高兩厘 哈日族趁低吸圓滙博賺息

Hot Talk 19:00 2021/04/25

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日本正式把東京及大阪等封城令升級，市料利淡日圓。

日本正式頒布東京、大阪、京都及兵庫為緊急狀態，把最嚴格的封城令升級，辣招延至該國的五一黃金周長假，至5月11日止。滙市名家皆預期將利淡日圓的短中期走勢，本報綜合4位滙市專家的最新看法，最淡是預期日圓兌美元將下試113才反覆尋底，年內高位是105。至於對年底目標價的預測，則介乎108至112。中信銀行（國際）經濟師李業勤博士指，日本第3度作緊急封城，將進一步拖慢經濟復甦，內部需求亦受衝擊，唯恐日圓弱勢持續，今年初曾見102.8高位已見頂，年內或跌至113才有支持，年底目標為112。

可是，韓資的樂天證券銷售總監陳欣相信，圓滙暫約在107橫行，畢竟美國長債息在高位整固，美元亦作調整，變相阻慢日圓的跌幅，料今年的高低位介乎105到111，年底目標108。上商研究部主管林俊泓亦對日圓前景有保留，預計年尾險守110，年內上落區間106至112。而花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，日圓未來3個月內目標為110，6至12個月及長線目標皆為112。

市面上仍有不少銀行有提供日圓定存，相關息率可按下圖了解

    點擊圖片放大

問及東京奧運對振興日本GDP經濟有多大影響。黄栢寧坦言，目前仍然存在變數，皆因日本疫苗接種進展緩慢，截至4月15日，只有0.9%的人口接受至少一劑注射，遠落後於其它成熟地區，例如美國的38.2%，英國的48%，德國的19%，法國的17.6%，以至至意大利的17.1%。接種疫苗工作緩慢，可能影響日本的國際形象，並為當地股市造成壓力。

日股滙近期急跌【下一頁

此外，盡管日本負息多時，但市面至少有4間大小銀行有定期存款息，包括大新（02356）及華僑永亨，兩行的短中長息皆劃一為0.01厘。更有大行逆市加息，花旗是鮮有提供超高特惠息定期存款，且於4月1日驟加0.8厘，1個月日圓定存年息報兩厘，遠較大眾銀行的同期僅0.0001厘高。哈日族等達人，不妨趁低撈圓滙再賺息，若明年再往日本旅遊，屆時日圓止跌回升，有望財息兼收。

花旗發言人補充，該行由4月1日起至6月30日，客戶於以新資金等值20萬港元，兌換作日圓，並開立1個月以上相同貨幣定期存款，可享兩厘年利率。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 日圓定期存款

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