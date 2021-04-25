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【印度疫情】首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用

環球社會熱點 17:58 2021/04/25

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印度新冠疫情持續爆發，感染及死亡率屢創新高。醫療系統早已崩潰，連殯葬業亦不勝負荷，火葬場服務無法滿足需求，家屬只好就地火化親人。印度最高法院更形容，新一波疫情猶如海嘯。美國國務卿布林肯表示，密切關注印度疫情，並提供援助。

印度醫療瀕崩潰 床位藥物氧氣通通唔夠 【下一頁】

印度衛生部指，單日最新感染人數近35萬，再次打破先前數日紀錄，更連續4日超過30萬，累計至今感染人數高達1,660萬，包括近19萬宗死亡個案。單日死亡人數上升至2,624人，首都新德里每4分鐘，便錄得1人死亡。新德里火葬場表示，服務已不敷應用，要求死者家屬等候。由於火葬場服務供不應求，印度街頭多處出現火光及柴堆，民眾選擇自行安排火葬，隨街火化親人。

印度疫情慘況

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醫院因資源不足，向最高法院入稟，要求州及聯邦政府作出緊急安排，增加醫療物資供應，主要要求增加氧氣供應。最高法院形容新一波疫情猶如海嘯（tsunami），質疑政府醫療體系建構為何會落得如此地步，要求盡快回應醫院訴求。

印度北部醫療網絡Max Healthcare表示，當地氧氣供應僅剩2小時。另一醫療網絡Fortis Healthcare則表明，拒絕接收任何新症，而且目前只能靠後備資源，維持現有醫療服務，仍在等待新物資。當地電視台拍攝到，印度醫院外及走廊上滿是等候治療的民眾。

印度確診人數點解4日破百萬？ 專家估關變種病毒事 【下一頁】

印度總理莫迪（Narendra Modi）周日（24日）承認，新冠疫情已動搖國家，促請全民接種疫苗。共有13億人口的印度目前僅接種1.4億劑新疫苗，接種人數更是持續下跌。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）對印度疫情表示同情，稱會盡力提供援助。

責任編輯：吳漢培

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