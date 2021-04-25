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【數碼轉型】彈性安排路綫免阻滯　物流業加強數碼化

科技 17:33 2021/04/25

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全球供應鏈運作挑戰大　物流業數碼化靈活應對

上月大型貨輪「長賜號」於蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）擱淺被困多天，一度成為新聞熱話，反映疫情下全球供應鏈的運作頗受關注。營運物流業科技平台的業界人士認為，物流業近年加強數碼化，透過更彈性路綫安排與即時反應能力，可協助業界應對主要貨運路綫遇阻，甚至去年新冠肺炎疫情初期的全球物流大混亂的情況。

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供應鏈金融平台FreightAmigo總監謝凱澄（Ivy）接受專訪時表示，據她所知，長賜號擱淺，受影響的貨輪、油輪等約370艘船隻一度滯留，堵塞航運通道。惟事後所見，可算是個別事件，「比起去年疫情初期，海空運送大混亂，再加上海員需隔離影響業界人手安排，事件規模不能相比。」她續指，其平台客戶在事件中不算受太大影響，主因其平台應用大數據與AI，轉用其他海、空運的替代選項。

FreightAmigo總監謝凱澄表示，該平台主打門口對門口的物流運送平台報價服務，在市面上定位算是清晰。（黃建輝攝）

FreightAmigo：用AI大數據助處理

她續指，傳統物流業的運作一向較少數碼化，依賴人手操作，發生事故時應對難免滯後，「當意外發生，先要找相應航綫是否有其他供應商協助疏導，找聯絡人時又要考慮時差，肯定會慢。」聯絡流程平均需花3至7個工作天，加上發生事件後，這些供應商亦會接到大量查詢，難望得到馬上回覆。「去年不少客戶就因為疫情，發現傳統方法難以應付突發事件，轉用物流數碼平台服務。」

「物流業有很多傳統做法，亦有很多數據，但資深物流業界的人員未必熟悉IT，未能將過往所累積的經驗與科技整合。」謝凱澄分析，過往客戶習慣長期選用同一條路綫，光顧同一個供應商。但數碼平台可向客戶提其他建議，從而省錢、省時間，「有香港客戶習慣向外國買貨時，會由對方代辦物流工作，再轉運至東南亞，用意是省卻物流手續，但事實上，透過物流平台一作比較，便可發現對方收費貴了不少。」

蘇伊士運河的貨輪擱淺事件，反映全球供應鏈的脆弱性。（法新社資料圖片）

全球貿易愈來愈緊密，供應鏈的脆弱性亦比以往更受關注。謝表示，一再出現物流風波，有危就有機，但要把握這些機會，業界就更要做好前期工夫，才可在危機之時幫助客戶。「客戶在危急之時獲得協助，才會記得你。」她續指，業界及該企要更緊貼市場需求，例如投放更多資源至IT上，盡量行先一步，持續在人工智能以至介面作改善，同時加強公司營銷工作，以求了解客戶需求。特別是數據上，科技平台需要而不停擴張，收集更多來源的資訊，才可更準確地應付全球供應鏈的突發事故。

記者: 周俊霖

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