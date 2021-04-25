【英國樓價】二月全英樓價升8.6%　港人最愛西北部買樓　樓價升幅遠勝倫敦！

移民英國成為近年港人熱話，相關物業展銷會亦人頭湧湧，回顧過大去半年，不少港人已捷足先登，在倫敦、曼徹斯特、利物浦等地買樓。據英國國家統計局（ONS）最新公布的2月份樓價指數顯示，西北部樓價按年升11.9%，遠勝倫敦的4.6%，為英國地區之冠。

官方數據顯示，英國平均樓價約為250,341鎊，雖然按月計無升跌，但按年則升8.6%。其中西北部樓價升幅顯著，按年升11.9%。事實上，不少港人都到西北部置業，如曼徹斯特及利物浦等地。據外媒報道，大曼徹斯特區內出現「搶樓」情況，若物業位置好，而且內籠裝修企理，通常都吸引數個買家洽購，而成交價亦較叫價高。

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值得留意的是，除了港人置業需求強，英國當地需求亦大，皆因英國政府去年推出「印花稅假期」措施：首置客購買50萬英鎊以下的物業，都可獲豁免繳交印花稅（SDLT）。有關豁免原定3月31日屆滿，但英國財政大臣辛偉誠宣布延長「印花稅假期」至6月底，而購買25萬英鎊以下的物業，更可獲豁免印花稅至9月為止。

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