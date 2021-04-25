泰國疫情再度爆發 曼谷關閉多處公共場所

泰國於過去1年成功遏止新冠病毒傳播，但當地新冠肺炎疫情有反彈跡象，泰國星期日（25日）連續錄得新冠肺炎確診人數創新高。泰國政府宣佈，首都曼谷於周一起（26日），關閉體育館及戲院等31處公共場所，為期14日。此外，曼谷及當地40個府亦實施「口罩令」，於公眾場所必須配戴口罩。

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泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，由於印度變種新冠病毒B.1.617蔓延全球，泰國將減慢簽發印度籍外國人旅行證件的速度，其中當局已容許131名泰國人於5月由印度回境。泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）周六指，為遏止疫情傳播，各地府首長可以自行決定關閉公共場所，在必要時實行宵禁。

首都曼谷政府已下令從周一（26日）至5月9日起，關閉公園、體育館、戲院等31處公共場所，此外，亦縮短購物中心開放時間至上午11時至晚上8時，為期一星期。餐廳及便利店的營業時間亦縮短，而早前已暫停開放的學校、酒吧及按摩院要繼續關閉至下月。至於曼谷及當地40個府亦實施「口罩令」，於公眾場所必須配戴口罩。

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泰國周日（25日）單日新增2,438宗新冠肺炎確診、11名患者死亡，確診人數再創單日新高。該國累積55,460宗確診個案，140名人死亡。

責任編輯：郭麗明