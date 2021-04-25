【消費品通脹】美國消費品巨頭紛宣布加價　消費者將感受通脹威力？

▲ 有分析認為，由於品牌善於利用不同方法去提價，消費者或不會輕易感受到通脹的威力。

市場愈來愈關注通脹問題，然而，隨著大宗商品成本上升，新一波消費品通漲即將到來，例如可口可樂及寶潔P&G日前亦已經宣布將會加價，以應對成本上漲。不過，有分析認為，由於品牌善於利用不同方法去提價，消費者或不會輕易感受到通脹的威力。

【環保商機】消費者重視可持續性 願付更高價購買

CNBC報導指，過去一年來，大宗商品價格上漲，不論是木材到樹脂，還是可口可樂需要的金屬鋁等原材料成本都在飆升，因此不少企業正設法透過調整產品售價，以維持利潤。ING首席國際經濟學家James Knightley預測，短期內消費產品價格將繼續上漲，到5月份時可能比去年同期增長近4％。

事實上，除了上述２個品牌外，百事可樂、通用磨坊 (General Mills)、個人護理用品製造商金佰利（Kimberly-Clark）和J.M. Smucker也宣布了上調部分產品價格。不過穆迪分析師Linda Montag就認為，消費者甚至可能不會留意到有關產品之通脹。

她解釋，由於各大品牌都善於採取不同策略提價，而不會僅將提價幅度控制在5％到10％之間。例如會藉更換產品新包裝進行提價、以相同價格出售小尺寸包裝產品、甚至藉促銷活動先降低價格，繼而令消費者習慣較高的正價標價。而一些大型製造商更是有更大的靈活性，可在數個季度內來逐步提高售價。

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責任編輯：蘇穎琪