伊拉克新冠病人專用醫院爆炸 最少82死110傷（第二版）

新冠肺炎疫情大流行後，不少醫院被安排專門接收有關病人，方便集中控管疫情。伊拉克一間專門接收新冠肺炎病人的醫院發生爆炸，導致最少82人死亡，110人受傷。據悉，爆炸可能與氧氣罐有關。伊拉克總理卡迪米下令徹查事件，並把衛生部長停職。

（第二版更新死傷人數，衛生部長被停職）

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爆炸地點為伊拉克首都巴格達東南的一間醫院，據消息人士指，涉事醫院主要負責接收新冠病人。內政部發言人指出，死傷者多數是醫院病人。伊拉克衛生部周日（25日）表示，醫療人員及民防隊成功救出200多人，但多名病人及家屬在爆炸中喪生，目前仍在調查事發原因。消息人士聲稱，爆炸與氧氣罐有關。伊拉克民防隊向當地傳媒透露，爆炸發生在備有加壓功能的深切治療部樓層，估計90至120人獲救。現場目擊者表示，當時現場非常混亂，許多人在慌忙間不惜冒險跳窗救生。

消防隊在事發醫院救火

伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）慰問死難者，下令在5日內查清事件，找出需要為事件負責的人士。卡迪米表示，事件明顯出於人為疏忽，已將部分政府及衛生部高層停職，包括衛生部長Hassan al-Tamimi，並扣押醫院管理員及安保和維修部門主管。當地人權組織促請伊拉克政府徹查事件，形容爆炸是針對新冠肺炎住院病人的嚴重罪行。

責任編輯：吳漢培