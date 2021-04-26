  • 23°C
香港時間 : 2021426日 (一) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伊拉克新冠病人專用醫院爆炸 最少82死110傷（第二版）

環球社會熱點 10:31 2021/04/26

分享：

新冠肺炎疫情大流行後，不少醫院被安排專門接收有關病人，方便集中控管疫情。伊拉克一間專門接收新冠肺炎病人的醫院發生爆炸，導致最少82人死亡，110人受傷。據悉，爆炸可能與氧氣罐有關。伊拉克總理卡迪米下令徹查事件，並把衛生部長停職。

（第二版更新死傷人數，衛生部長被停職）

【強生疫苗】美國恢復接種 需在包裝上警告有血栓風險 【下一頁】

新西蘭暫停與西澳洲旅遊氣泡 直至另行通知 【下一頁】

爆炸地點為伊拉克首都巴格達東南的一間醫院，據消息人士指，涉事醫院主要負責接收新冠病人。內政部發言人指出，死傷者多數是醫院病人。伊拉克衛生部周日（25日）表示，醫療人員及民防隊成功救出200多人，但多名病人及家屬在爆炸中喪生，目前仍在調查事發原因。消息人士聲稱，爆炸與氧氣罐有關。伊拉克民防隊向當地傳媒透露，爆炸發生在備有加壓功能的深切治療部樓層，估計90至120人獲救。現場目擊者表示，當時現場非常混亂，許多人在慌忙間不惜冒險跳窗救生。

消防隊在事發醫院救火

伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）慰問死難者，下令在5日內查清事件，找出需要為事件負責的人士。卡迪米表示，事件明顯出於人為疏忽，已將部分政府及衛生部高層停職，包括衛生部長Hassan al-Tamimi，並扣押醫院管理員及安保和維修部門主管。當地人權組織促請伊拉克政府徹查事件，形容爆炸是針對新冠肺炎住院病人的嚴重罪行。

責任編輯：吳漢培

相關文章

西班牙男子故意「播毒」傳染22人 被控襲擊
2021/04/25
西班牙男子故意「播毒」傳染22人 被控襲擊
日本對東京、大阪、京都、兵庫4地 頒布緊急狀態（第二版）
2021/04/23
日本對東京、大阪、京都、兵庫4地 頒布緊急狀態（第二版）
【阿斯利康疫苗】英血栓個案急增 每百萬劑有8人中招
2021/04/23
【阿斯利康疫苗】英血栓個案急增 每百萬劑有8人中招
【新冠疫苗】單劑輝瑞或阿斯利康有效率達65%
2021/04/23
【新冠疫苗】單劑輝瑞或阿斯利康有效率達65%
【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染
2021/04/23
【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染
疫情 治療 肺炎 伊拉克 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間11:00）

下一篇文章

未婚妻主導裝修官邸開支失控 約翰遜圖以黨資金埋單惹禍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用
【印度疫情】首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用
新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間11:00）
系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
泰國疫情再度爆發 曼谷關閉多處公共場所
泰國疫情再度爆發 曼谷關閉多處公共場所
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁
【歐洲超級聯賽】無球會可以走？ 12大會今季最少蝕20億歐元
【歐洲超級聯賽】無球會可以走？ 12大會今季最少蝕20億歐元