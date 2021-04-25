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【華為動向】華為雲去年錄1.7倍增長　余承東：打造智能世界「黑土地」

科技 16:18 2021/04/25

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華為雲去年錄1.7倍增長　余承東：打造智能世界「黑土地」

華為在今日舉行的華為雲開發者大會上，表示華為雲去年業務增長1.7倍，錄全球主流雲服務廠商最高增速。近日被任命為華為雲CEO的余承東在會上表示，華為雲在去年的困境下能逆風飛翔。他表示，全球企業雲技術使用率至2025年將達100%，全面雲化已不可阻擋，而華為雲戰略是做智能世界的「黑土地」，致力為開發者打造最佳應用構建平台，讓應用茁壯成長。

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在大會上，華為發布了6大創新產品及服務，包括華為雲CCE Turbo容器集群、CloudIDE智能編程助手、GauSSDB數據庫、可信智能計算服務TICS、華為雲盤古系列大模型、多樣性計算基礎軟體，為開發者提供技術支持。同時，華為宣佈將在今年向投入2.2億美元於「沃土計劃2.0」，包括全新發布的「沃土雲創」計劃，圍繞華為雲、鯤鵬和昇騰持續推動產業生態發展。

據IDC的數據，目前中國公有雲 IaaS 市場中，華為市場份額 11%，與騰訊並列第三，與第一名阿里40%有一定差距。據內地媒體Cnbeta的分析指出，華為在手機業務受阻後，造車與雲業務成為華為破局的兩大關鍵，而華為新技術是圍繞開發者和企業展開雲業務，能否把握企業AI化與雲化的潮流，可以拭目以待。

責任編輯: 周俊霖

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