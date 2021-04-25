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拜登首認亞美尼亞屠殺為種族滅絕 再與土耳其交惡

環球政治 15:21 2021/04/25

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美國總統拜登首次公開承認，一戰時亞美尼亞發生的屠殺是種族滅絕行為，成為美國首位總統使用「屠殺」一詞，形容當年事件，勢令美國與土耳其關係進一步惡化。此舉惹來土耳其不滿，召見駐當地美國大使。亞美尼亞則樂見拜登發表的聲明。

亞美尼亞「割地」換停火 民眾要求總理下台 【下一頁】

2021年為亞美尼亞屠殺106週年，拜登（Joe Biden）上周六（24日），當年事件開始的同日發表聲明公開表明，悼念在「屠殺」（genocide）中犧牲的生命，確保往後不會再有同類事件發生。拜登成為美國史上首位總統以「屠殺」形容事件，承認當年亞美尼亞屠殺是種族滅絕行為。此前，美國總統多數避用屠殺一詞，以免影響與土耳其的關係。

土耳其政府對拜登的表態極度不滿，外長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）駁斥拜登的用字選擇，批評形容事件為屠殺是出於民粹主義，更指土耳其的歷史不需要其他人指指點點。土耳其及後召見駐當地美國大使，表達強烈不滿。亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）則表示，十分高興拜登對事件發表聲明，指美國再次展示對人權及普世價值的支持。

美國與土耳其關係近年逐漸惡化，但美媒指拜登不認為承認亞美尼亞屠殺會阻礙與土耳其關係發展，更可藉此向國際社會重申美國重視人權問題。

拜登承諾2030年前 減排目標倍增至50% 【下一頁】

鄂圖曼帝國被指在1915年4月23至24日起，展開長達9年，針對亞美尼亞人的種族滅絕。鄂圖曼帝國以拘捕250名亞美尼亞社區領袖及知識份子為開首，在1914至1923年殺害估計30萬至200萬亞美尼亞人。作為鄂圖曼帝國承繼者，土耳其堅決否認當年曾發生屠殺或種族滅絕，強調當時為戰爭時期，而且雙方各有損失。

責任編輯：吳漢培

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