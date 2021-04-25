【環球職場】最強薪水小偷！無返工15年　白逗500萬人工

有沒有想過不用上班，亦可以照收人工？據外媒報道，意大利一名67歲男子過去15年來一直沒有上班，期間更未被揭發，每月照領工資，15年共賺53.8萬歐元，即約502萬港元。直至去年，當地警方發現事件，並拘捕該名男子，控告他濫用職權、偽造文件和嚴重勒索等罪。（詳細故事見下圖）

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值得留意的是，意大利公營部門曠工問題嚴重，部分公務員甚至找朋友、妻子「代打卡」。有見及此，該國近年收緊相關法例，更開始調查，以上述案件為例，警方除了拘捕當事人，亦調查其上司是否涉嫌縱容曠工。

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