西班牙男子故意「播毒」傳染22人 被控襲擊

全球多國均採取嚴密防疫措施，控制新冠肺炎疫情傳播。但西班牙有男子涉嫌在得悉確診新冠肺炎後，仍堅持上班及前往健身室做運動，並明言要「播毒」，導致22人受感染，成為超級傳播者。西班牙警方以襲擊罪控告男子。

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西班牙馬略卡島馬納科（Manacor）於1月起爆發新冠肺炎疫情，當地警察接報有員工感染新冠病毒後卻隱瞞病情，於是展開調查。該悉，該名員工被同事發現出現新冠肺炎病徵， 雖然他有接受新冠病毒檢測，但在等待結果期間，仍如常前往上班及健身室。

男子曾發高燒達攝氏40度，經理和同事都要求他回家，擔心會傳染其他人。但他未有理會，甚至於工作場所內四處走動，更故意拉下口罩向別人咳嗽，並表示要把新冠病毒傳染給所有人。

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新冠病毒測驗結果最終呈陽性反應，男子確診後，同事隨即亦接受檢測，最終有5名員工確診感染。受感染員工甚至傳染予家人，包括3名1歲的嬰兒。此外，男子亦經常前往健身室運動，與他經常接觸的3人受感染後，同樣將病毒傳播給家人。男子的故意「播毒」行為，導致一共有22人受感染，當局亦以襲擊罪起訴及拘留他。

責任編輯：郭麗明