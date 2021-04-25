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【樓市故事】移民盤不平賣！高價出售市區居屋　只為移民享兒孫福

股樓投資 15:01 2021/04/25

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市場再錄賣樓移民成交，但樓市續旺，業主並無低價賣樓。富誠地產高級物業顧問周永鋒說，牛池灣居屋嘉峰臺4座高層B室，三房間隔，實用面積589平方呎，座向東南，望開揚山景及牛池灣公園景，日前以720萬元（綠表）易手，實用呎價12,224元。代理指，原業主為了享兒孫福，才賣樓移民。

從代理提供的相片可見，單位保養不錯，內籠企理，而且外望牛池灣公園景。單位內籠相（見下圖）

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2007年04月，以187萬元（綠表）購入上述單位，持貨14年，現賬面賺約533萬元，物業期內升值約2.85倍。

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撰文 : 黃卓賢

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