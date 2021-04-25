【租樓理財】不用預繳一年租金！業主仍肯爽快減租一成　內地客全靠兩招講價

不少租客都希望業主能夠減租，但要說服業主不易。及至近期，市場錄得一宗有趣的租賃成交，業主見租客同為國內人，而且肯快起租，即爽快減租一成。利嘉閣盧聖鋒說，西營盤縉城峰2座高層D室，實用面積807平方呎，三房套連儲物室間隔，享開揚山景及海景，原叫租50,000元，放租約5個月，終獲客洽談，最終減租近一成，以45,000元成功租出，實用面積呎租約56元。

盧聖鋒補充，業主見租客同為國內人 而且可快起租，所以願意在租金上大幅讓步，最終減租近一成。代理續道，縉城峰本月至今錄得約3宗租賃成交，屋苑現時有21個單位放租，一房、兩房及三房單位的租金入場價分別由2.2萬元、3萬元以及4.4萬元起。

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據悉，原業主於2011年5月，以約1,810.6萬元購入上述單位，以月租45,000元計算，現享近3厘的租金回報率。

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