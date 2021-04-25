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【樓市現象】貴絕屯門姿態登場　御海灣II首批近沽清　特色戶呎價衝破3萬　貴過港島樓

股樓投資 11:30 2021/04/25

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樓市續旺，發展商加快推盤，令一手市場再度升溫。新地（00016）旗下屯門南御海灣II率先開售，即創項目成交價及呎價新高，其中1伙以招標形式發售的特色戶，以2,086.16萬元售出，呎價高達30,769元，貴絕屯門區分層戶呎價，亦比黃竹坑站晉環首張價單的平均呎價貴。眼見銷情理想，發展商即加推42伙應市。

第1座28樓H室現樓單位

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以近現樓姿態推售的御海灣II，早前首度賣樓，涉及129伙單位，當中以價單發售單位共128伙，另1伙則以招標形式推出。雖然首批單位折實平均呎價高過18,000元，是屯門首批開價最貴的新盤，但據悉項目即日沽出近120伙，佔公開發售單位逾九成。其中以招標形式推出的1座30樓J室連天台及平台特色戶，實用面積678平方呎，連625平方呎天台及80平方呎平台，以2,086.16萬元易手，呎價高達30,769元，創項目成交價及呎價新高。

眼見銷情理想，發展商即日加推42伙應市，折實平均呎價19,150元。據新一張價單顯示，單位實用面積299至449平方呎，以最高總折扣率計，折實價由567.8萬元起，至最貴869.48萬元，折實呎價則約18,335元至 20,210元。此外，發展商亦乘勢更新兩張現有價單，部分兩房單位加價約1%至5%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 御海灣II 屯門 新地

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