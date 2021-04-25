【漠視之惡】飽受欺凌卻求助無門 日本少女埋屍積雪 

上個月日本北海道旭川市發生了一宗駭人聽聞的屍體發現案。當地一名女初中生在二月時失蹤，家人懸賞百萬尋人不果，直到最近春暖雪溶，一直被積雪掩蓋的屍首才在公園被路人發現。經警方初步調查所得，發現年僅14歲的死者爽彩生前遭受同校2男1女學長的欺凌施虐，且曾向學校老師求助不果，疑似絕望下在攝氏負十數度的寒冬裡僅穿單薄衣物離家出走，最終因低溫症失救致死。

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事件中嫌犯的欺凌行為令人髮指，例如威脅爽彩拍攝裸照和自慰影片，恐嚇會強姦她，卻在她屈服後散播這些照片和影片，令她飽受精神折磨。後來變本加厲地對爽彩進行各種羞辱，甚至逼她跳河。這一連串暴行在當地雖然引起傳媒關注報道，但犯人卻因為未成年或證據不足，在當地司法制度下很有可能不用受刑責。這不禁令人想到2010年的日本電影《告白》所作出的深刻批判：日本未成年的人(目前是未滿20歲)即使干犯嚴重罪行，都可以免除大部分刑責並獲輕判，若然法律不能「有效」懲處罪人，正義又該如何伸張？電影的情節引人入勝，刻劃人性深刻，值得大家觀賞並反思現實法律的不公。

修改相關少年法的漏洞，冀能實現司法公平一直受到很多民眾支持，尤其是每當社會出現未成年犯人觸犯嚴重罪行卻獲輕判之時，都會引發輿論。不過爽彩的悲劇尚有另一班不容忽視的作惡幫凶。對爽彩而言，學校和老師絕對是家人以外最大的支援力量，但她的學校和班主任在知道欺凌事件後，非但沒有主動幫助她，反而為了校譽而刻意隱瞞淡化事件；爽彩母親發現女兒的狀況有異後，曾多次主動尋找班主任詢問，卻遭到班主任百般推搪塞責，最誇張的是曾以「要與男朋友約會」為由拒絕面談。本應向受害人伸出援手的角色，卻用麻目到近乎冷血的態度拒絕救援，是促成悲劇的最大幫凶。

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其實不止是學校老師，任何人當得知有人遭受欺凌虐待時都應該盡力施以援手。正如早前香港女童陳瑞臨被虐致死一案，如果老師、社工等人能盡早發現，申出援手，或者悲劇可以避免。

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