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【科技與道德】以色列研人造子宮育老鼠胚胎  引發道德憂慮

環球政經 15:47 2021/04/25

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今年3月，以色列魏茨曼科學研究所發表報告，相關科研團隊共花了7年時間去研究和進行人造模擬子宮裝置實驗，研究人員將5日大的老鼠胚胎由老鼠的子宮移至「人造子宮」再存活多6日，達正常老鼠懷孕周期的一半，是首次成功在實驗室以機器培育活體老鼠胚胎。這是哺乳類動物生殖科研的大突破，有助將來研究人類疾病，甚至以「人造子宮」孕育人類胎兒。然而生物科技躍進的背後，卻存在著無可避免的道德隱憂。

雖然科學家指要在母體以外培育人類胚胎尚是遙不可及的事，但是隨著人類在生物科研領域上不斷取得突破成果，以人力干預甚至操控未出世的新生命，似乎已非海市蜃樓的幻想。如《上帝的手術刀》一書就有仔細探討相關爭議：「輕易改造人類自身的遺傳，將會動搖人類社會的價值觀。到底什麼才是人？如果混合了來自其他生物的基因，人還是人嗎？修改人類基因是否會造成永久的階級分化和不平等？父母和醫生替孩子決定他們的基因，這樣做是不是不道德？」等等。而「人造子宮」的爭議點更包括這項技術或會引發剝奪女性自主權的問題。

有論者認為人造子宮技術可以進一步實現男女平等，免除女性因生理構造差異而在懷孕過程中需付出比男性多的身心負擔、風險及工作不便等，亦有助研究胎兒的孕育所需條件，改善懷孕所帶來的各樣風險。然而這項看似造福女性的技術，亦意味著會對現存的大部分有關女性身體自主權利如墮胎的法律和倫理造成巨大衝擊。英國《衛報》舉例指若人造子宮在未來社會合法，被法律或政府判斷為「不合法規」的懷孕婦女就有可能被強行取走腹中胎兒至機器孕育，變相以公權力決定婦女生育的資格，甚至威脅逼迫婦女。另外這項技術亦有機會如同其他先進科技般，因為成本而成為富人的特權，衍生貧富差距進一步擴大的社會憂慮。
利用基因科技解決各種人類疾病的危害固然是好，但當科研發展愈走愈遠，令人類企圖取代造物主的野心不斷膨漲，以科研為器，以為社會謀福祉為名，行僭越上帝、蔑視生命寶貴獨特的存在價值時，後果將是不堪設想的。

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撰文 : 龍瑞成

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