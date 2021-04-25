【名人怪事】捐款共和黨 馬斯克自稱美國特工

天才總有些瘋癲意念，Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk），一早被稱為真實鐵甲奇俠，早前將自已在Tesla的職位封為電音之王（Technoking）。最近，他更幻想自己為美國情報機構的特工。

外媒《Business Insider》報道，最新的美國聯邦選舉委員會公開資料顯示，在今年1月7日及8日，他曾捐贈990美元予共和黨全國委員會，並申報工作為特工（Special Agent）。但實際上，並沒有任何證據證明他為美國情報機構工作。如果秘密行動，更不會主動申報。

在2018至2020的捐款文件顯示，他一直申報自己為太空船製造公司SpaceX的顧員，並沒有任何異常。在去年11月，他總共14次捐款予民主共和兩黨議員，每次花費2,800美元。

自稱特工事件曝光後，引來網民熱議，有人認為他可能又吸了大麻，導致行為怪異（馬斯克曾經在電台節目中，公開吸食大麻）；亦有人覺得他應專心工作，拯救Tesla股價；亦有支持者為他說項，認為天才總是奇奇怪怪、瘋瘋癲癲，否則難以成就非凡。亦令筆者想起某套007電影對白：天才與瘋子之間的分別，是在於他們的成就。

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