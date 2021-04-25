【人與自然】以色列城市淪「野豬樂園」 人與野生動物能否共存?

據上月底外媒報道，以色列北部城市海法在2019年12月頒佈「禁止捕獵野豬」法令後，已令當地野豬數量大增，頻繁入侵社區破壞已威脅到居民的生命財產安全。而近一年來新冠疫情肆虐全球，疫情封城下人類活動減少，反令當地的野豬橫行問題一發不可收拾，逼得民眾上街抗議政府無能。

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報道指出野豬在當地除了人類幾乎沒有天敵，而且牠們屬多胎動物，生命力頑強，以往定期獵殺野豬都不過是減緩了牠們的數量增長。但由於以色列法律訂定野豬、狐狸等野生動物須受保護，海法市亦跟隨頒布禁獵野豬的法令，導致野豬數量更不受控。官方估計現時有約500隻野豬在市內街頭出沒，但示威民眾認為實際數字應該是數倍以上。過量的野豬因野外的棲息空間和食物不足而擴張活動範圍至人類社區，改變了晝伏夜出的習性，肆意翻倒垃圾桶覓食、破壞住家園圃、甚至襲擊人類和狗隻等，嚴重危害了居民的生活。

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這種情況下自然衍生出兩派意見。以抗議人士為首的一派，認為解決野豬問題已是刻不容緩，要求當局盡快控制野豬的棲息範圍至野外，並制訂政策如恢復合法獵殺以遏止其數量；但有關官員則指出撲殺野豬未能有效控制其數量，並認為應該尊重法律和野生動物的生存權利。目前官方的措施是加設圍欄、為垃圾桶上鎖閘，以及設置「野豬出沒」警告字眼提醒市民等。當地最終會如何善後尚未可知，不過城市化帶來的人類發展與自然保育的衝突卻是愈益嚴重。

正如香港鬧市亦間中有野豬出沒，每次出現均會擾攘一番，野豬或逃回郊區，或被捕捉。隨着數量日增，它們進出市區次數亦不斷上升，社會大眾應好好思考，如果平衡野豬生存權下，同時保障人類安全。

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