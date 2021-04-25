【環保問題】日本排放核廢水入海   巧合呼應《毒水曝光》黑歷史

4月初日本政府宣佈由於福島負責處理冷卻核燃料污水的儲水槽容量已逼近極限，經過仔細科學分析和考量國際標準後，決定有計劃地逐步排放經多重嚴密處理過的「核廢水」入海，以緩解後續處理問題的壓力。即旋即引起國際關注，鄰近諸國如中國、南韓、北韓等都相繼反對，認為這會破壞生態、污染海產並影響各國人民健康。

無獨有偶，一部改編自同名傳記，講述1950年代日本史上最惡名昭張的「毒水」環境污染事件的電影《毒水曝光》（Minamata）將在5月上映，仿如借古諷今的歷史巧合，令人反思人類污染環境的禍害與變化。

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地震引發的福島核電站事故距今已10年，惟事件至今仍然令世人尤有餘悸，始終對當地的環境及食品的安全抱有極大戒心甚至偏見。其實根據日本官方公佈的數據顯示，當局以國際原子能機構的規格更高的標準，處理並淨化受污染的水，在科學上已是十分安全。但除了國外的反對聲音，日本國內亦有不少漁農業者反對政府做法，擔心這會摧毀當地業者多年來辛苦重建的食品安全信心，在新冠疫情下進一步重創業界經濟。人們如此強烈而直接的情緒反應，無疑折射出世人對「核能幅射」等於「高危、致癌病變、遣禍深遠」等根深柢固的刻板印象。加上近十數年來科技不斷進步，更安全環保的可再生能源如太陽能、風能、潮汐能等逐漸普及，亦令世人對核能抱持負面態度。

核能的成效與危險性固然是一把雙面刃，但整體而言核能仍然是目前相對可靠有效的能源之一。根據《2020年全球電力報告》數據顯示，2019年核能(10.4%)是僅次於燃煤（36.4%）、燃氣（23.3%）和水力（15.9%）的全球電力生產方式。世上如《毒水曝光》事件中非法污染環境的人為破壞數之不盡，但就這次福島處理廢水一事，在多國政府、國際能源組織和民間團體的監察和努力下，風險相信會降到最低。

現代社會發展對能源的依賴只會有增無減，雖然世界各地有愈來愈多聲音要求早日停止核能，但凡事須循序漸進，且歸根究底能源事故除了天災，人禍的責任更大！因此人們一方面應該學習尊重並信服科學實證，理性看待核能的利弊；另一方面則是要時刻以史為鑑，對環境始於保持愛護敬畏之心，平衡發展與保育的同時，盡量杜絕一切污染地球的行為，為自己和後世盡一分力。

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