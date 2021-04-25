【美股分析】摩根大通：資金將重新炒作復甦概念

近來復甦概念股出現回調，科技股翻身身，納斯達克指數離歷史高位不足2％，納斯達克100指數更創新高；而復甦概念主力，代表小型股的羅素2000指數，離高位仍有4％。



上圖可見，羅素2000指數對納斯達克指數的相對強度，於3月中見頂後不斷下跌，可見小型股跑輸。但投資銀行摩根大通認為，市場將重新炒作復甦概念，相關股份近來跑輸的形勢將會逆轉，小型股料將重新跑贏，程度更勝年頭。



但另一方面，法國興業銀行指出，羅素2000指數內的公司，基本面愈來愈差，由法興自家製的指標可見，羅素2000指數內，資產負債表差劣的公司比例，升至歷史新高達11%（見上圖）。小型股要重新跑嬴，有一定難度。

但除小型股外，摩根大通亦推介日本股市，認為日本股市是世界最大的周期資產（The number one global cyclical asset），建議買入iShares MSCI日本ETF（EWJ）。但股價現時仍在50天綫下，可以待企穩50天綫後買入。

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