【全球QE】全球刺激政策 已花費27萬億美元

投資銀行摩根士丹利發表研究報告，指出在過去13個月，全球央行的資產負債表規模，由約26萬億美元，升至35.7萬億美元。即是疫情爆發至今，全球央行已放水約10萬億美元。相較之下，2008至2009年金融海嘯，全球央行1年時間內，僅放水約3萬億美元，可見今次央行已傾盡全力求市。

摩根士丹利全球宏觀策略董事總經理Matt Hornbach指出，除了貨幣政策外，財政政策亦十分重要，今年頭3個月，美國財政部已花費6,850億美元刺激經濟，差不多等於聯儲局半年QE（現時約每月約1,200億美元），在未來5個月內，亦預期會有更多資金注入市場。

美國銀行亦發表報告，由去年2月至今年3月，五大經濟體（美國、歐元區、中國、日本、英國），貨幣政策加上財政政策，已將26.8萬億美元資金投入經濟，美國佔其中12.3萬億美元，中國佔2.6萬億美元，當中財政政策約1.7萬億美元（約11萬億元人民幣），令當年四萬億救市，顯得小毛見大毛。

因此有分析認為，全球政府是不惜一切創造繁榮（Prosperity at all cost），對投資者而言，購買資產享受升值，為最正常不過。

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