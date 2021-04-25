旺角ONE SOHO首批68伙　一房最平573.61萬　發展商：「市區開心價」推盤

信置（00083）、莊士機構（00298）及市建局合作發展，位於旺角山東街的住宅項目ONE SOHO公布首張價單，涉及68伙。以最高折扣率計，折實價由550.79萬起，至最貴783萬元，折實呎價則約19,986元至23,643元。

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信和置業營業部集團聯席董事田兆源說，今次以「市區開心價」推出單位，一房最平折實價只約573.61萬元，呎價不用20,000元，由於項目位於九龍黃金核心地段，料受用家及投資者追捧。

ONE SOHO最大賣點是交通八達，除了鄰近港鐵旺角站，附近的彌敦道、長沙街及亞皆老街沿綫也有多條巴士及小巴路綫，而且鄰近朗豪坊商場。不過，項目樓花期較長，預計關鍵日期為2023年7月底。

發展商早前透露，會參考近期市區新盤的一房成交價。若看同區成交，以同樣主打一房單位傲寓為例，該盤位於大角咀福澤街8號，由其士國際（00025）及市建局合作發展，於上年推售。翻查成交紀錄，該盤月內以招標形式售出一房連平台特色戶，單位為2樓A室，實用面積292平方呎，連235平方呎平台，成交價697.9萬元，呎價23,901元，創項目呎價新高。至於標準的一房單位，本月成交呎價則介乎19,800元至21,000元。

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