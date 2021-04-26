【美股前瞻】科技股迎重磅財報周　拜登將公布上調富人稅計劃

回顧美股上周表現，三大指數悉數下跌，當中納指跌0.3%，道指跌0.5%，標指則微跌0.1%。展望本周，市場繼續關注美股業績、總統拜登（Joe Biden）提出的上調資本利得稅，以及聯儲局議席會議。美股有約三分之一的標指成份股將於本周放榜，包括多隻重磅科技股（見下圖）。

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市場亦聚焦於本周舉行的聯儲局議息會議，在局方多次強調不會改變現有寬鬆貨幣政策，直至達到通脹目標及完全就業下，近期市場對通脹預期略有降溫。但聯儲局主席鮑威爾有關通脹的發言將引起各方關注，並影響投資者的投資決策。

另外總統拜登將於本周三（28日）宣布另一項名為「美國家庭計劃」（American Families Plan）的財政計劃，涉及資金約1萬億美元。據報該計劃包括增加富人稅，擬對年收入不低於100萬美元（約780萬港元）的資本利得稅率調高至39.6%，再加上投資收益附加稅3.8%，資本利得稅預計倍增至43.4%。

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編輯：李勝男