  • 23°C
香港時間 : 2021426日 (一) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】土耳其加密交易所CEO捲款潛逃　早前該國曾禁止使用加密貨幣付款

環球政經 10:43 2021/04/26

分享：

早前土耳其政府曾宣布禁止國民使用比特幣，上周當地傳來消息，指土耳其加密交易所Thodex創辦人Faruk Fatih Ozer疑似捲款潛逃，令投資者損失高達20億美元，目前該交易所已經暫停運營。

據報Ozer已經潛逃至阿爾巴尼亞首都地拉那，目前土耳其司法部已經發布紅色通緝令，尋求國際刑警協助逮捕Ozer，並將其遣返土耳其。

事件引起當地投資者恐慌，不過目前受影響人數和涉及金額尚未有確切數字。事件受害者律師則稱，約有39萬平台活躍用戶受到影響，損失金額或高達20億美元。不過Thodex否認了這一說法，並發聲明指波及用戶約為3萬人。

加密貨幣風波不斷

Thodex一事尚未解決，近期土耳其又有一家加密貨幣交易所宣告暫停交易。據報當地第4大加密貨幣交易所Vebitcoin因財務周轉困難而停止營運，當局已經封鎖該交易所帳戶，並對其高層展開調查。

分析認為，加密貨幣之所以會在土耳其受到投資者歡迎，主要是因為該國不斷走高的通膨水平。數據顯示，土耳其今年3月的通脹率為16.2％，遠遠超出官方目標，再加上當地貨幣里拉兌美元年內貶值逾一成，投資者為了保護資產免受高通脹與貨幣貶值損害，因此選擇投資加密貨幣。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

財務自由 土耳其 比特幣 通脹

上一篇文章

【美股前瞻】科技股迎重磅財報周　拜登將公布上調富人稅

下一篇文章

【加密貨幣】據報Coinbase掛牌首日　CEO沽售套現近3億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
大連大媽買股後遺忘13年 撤銷戶口時發現 5萬竟變500萬
大連大媽買股後遺忘13年 撤銷戶口時發現 5萬竟變500萬
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【職場熱話】聽前輩講唔好計較人工 做足五年比同期低三成人工 事主嘆：聽前輩講真喺累死人！
【職場熱話】聽前輩講唔好計較人工 做足五年比同期低三成人工 事主嘆：聽前輩講真喺累死人！
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【樓市熱話】月入15K想買樓 儲到一成首期 但過唔到壓力測試 網民：只有靠父幹
【樓市熱話】月入15K想買樓 儲到一成首期 但過唔到壓力測試 網民：只有靠父幹