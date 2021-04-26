【加密貨幣】土耳其加密交易所CEO捲款潛逃　早前該國曾禁止使用加密貨幣付款

早前土耳其政府曾宣布禁止國民使用比特幣，上周當地傳來消息，指土耳其加密交易所Thodex創辦人Faruk Fatih Ozer疑似捲款潛逃，令投資者損失高達20億美元，目前該交易所已經暫停運營。

據報Ozer已經潛逃至阿爾巴尼亞首都地拉那，目前土耳其司法部已經發布紅色通緝令，尋求國際刑警協助逮捕Ozer，並將其遣返土耳其。

事件引起當地投資者恐慌，不過目前 受影響人數和涉及金額尚未有確切數字。事件受害者律師則稱，約有39萬平台活躍用戶受到影響，損失金額或高達20億美元。不過 Thodex否認了這一說法 ，並發聲明指波及用戶約為3萬人。

加密貨幣風波不斷

Thodex一事尚未解決，近期土耳其又有一家加密貨幣交易所宣告暫停交易。據報當地第4大加密貨幣交易所Vebitcoin因財務周轉困難而停止營運，當局已經封鎖該交易所帳戶，並對其高層展開調查。

分析認為，加密貨幣之所以會在土耳其受到投資者歡迎，主要是因為該國不斷走高的通膨水平。數據顯示，土耳其今年3月的通脹率為16.2％，遠遠超出官方目標，再加上當地貨幣里拉兌美元年內貶值逾一成，投資者為了保護資產免受高通脹與貨幣貶值損害，因此選擇投資加密貨幣。

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編輯：李勝男