【加密貨幣】據報Coinbase掛牌首日　CEO沽售套現近3億美元

全美最大比特幣交易平台Coinbase (US) 本月於美股上市，引起市場廣泛關注，比特幣好友、ARK Investment創辦人Cathie Wood於上市首日建倉，隨後連續7日加倉，不過Coinbase行政總裁Brian Armstrong首日卻大手沽出持股，套現近3億美元。

由於Coinbase是以直接方式上市，因此對於早期投資者和公司高層並不像傳統IPO一般設禁售期。根據SEC公開申報資料顯示，Brian Armstrong於本月14日，透過旗下信託出售了75萬股持股，每股均價389.1美元，規模合計約2.92億美元，據報完成出售後，該信託仍持有約300,358股股票，以及至少1200萬股認股期權。

Coinbase並沒有就此作出回應，據報Brian Armstrong自2012年5月開始擔任公司行政總裁至今。在此之前，他曾經擔任過Airbnb (ABB) 軟件工程師、以及美國在綫教育輔導網站Universitytutor.com的行政總裁。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男