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外滙局公布數據 首季北水淨買入港股3,111億人民幣

股樓投資 19:54 2021/04/24

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周五（4月23日），中國國務院新聞辦公室（國新辦）舉行新聞發布會。發布會上公布2021年一季度外匯收支數據。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，內地境內資金通過港股通參與香港股票市場，今年首季淨買入港股達到3111億元人民幣。

王春英表示，內地外匯市場運行總體平穩，銀行結售彙和跨境收支保持順差，市場仍舊保持了「逢高結滙、逢低購滙」的理性交易模式，匯率預期比較平穩。國際收支基本平衡，跨境雙向投資總體均衡，證券投資項下是小幅淨流入。外匯局統計，1至3月份境外投資者淨增持境內債券和股票737億美元，內地資金通過港股通參與香港股票市場，淨買入港股達到3111億元人民幣。

同時，企業、個人等非銀行部​​門跨境資金淨流入251億美元，外匯儲備餘額為31,280億美元，保持基本穩定。內地2020年經常賬戶順差達到2700多億美元，外商來華直接投資達到2100多億美元，這比2019年分別增長了1.7倍和14%。今年一季度，貨物貿易和直接投資繼續呈現一定規模的順差。 王春英稱，穩定的資金流入，有助於增強國際收支的穩定性和韌性。

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編輯:黃銳
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