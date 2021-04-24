印尼軍方指已發現失蹤潛艇殘骸 船上53人無可能生還 環球社會熱點 17:58 2021/04/24 分享： 《彭博》報道，印尼軍方指揮官馬戈諾（Yudo Margono）表示，當局在相信潛艇失蹤海域發現了碎片，相信屬於失蹤潛艇。消息意味著，船上53名海軍軍官無一生還。 印尼潛艇突失聯 內部氧氣夠用多2日（第二版） 【下一頁】 早前，印尼一艘潛艇在峇里島外海訓練時突然失聯，潛艇共有53名船員，多國派出救援隊伍搜救。但據悉潛艇上的氧氣周六（24日）耗盡，53名軍官一直被外界認為生還機率渺茫。 相關文章 印尼強制接種新冠疫苗 唔肯打罰款2800 2021/02/19 印尼強制接種新冠疫苗 唔肯打罰款2800 印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑 2021/02/26 印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑 印尼民眾無懼新冠病毒 照食蝙蝠大餐 2021/03/30 印尼民眾無懼新冠病毒 照食蝙蝠大餐 印尼爪哇6級地震 釀最少8死多幢樓房被毀 2021/04/11 印尼爪哇6級地震 釀最少8死多幢樓房被毀 印尼潛艇突失聯 內部氧氣夠用多2日（第二版） 2021/04/22 印尼潛艇突失聯 內部氧氣夠用多2日（第二版） 海上事故 海軍 潛艇 峇里 印尼