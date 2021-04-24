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恒指公司推物管指數 三大龍頭合佔指數逾40%

股樓投資 19:50 2021/04/24

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周一（19日）恒生指數公司推出恒生物業服務及管理指數，此項新指數旨在提供一個參考基準以反映在香港上市的30家最大物業管理及相關服務公司股價的整體走勢。該指數每半年檢討一次，採用流通市值加權法計算，個別成份股的比重上限為 15% 。 倘若最大的五隻成份股之合共比重超過 60％，比重上限將改成12％。

當中，三大物管公司合共佔佔指數逾40%，分別是碧桂園服務控股有限公司（06098）佔17.01%;恒大物業集團有限公司（06666）佔12.72%及華潤萬象生活有限公司（01209）佔11.17%。

物業管理板塊近月處於大幅增長的良好勢頭。相對於房地產開發商母公司，內地物業管理公司可受惠於輕資產商業模式，從而得到較高的資產收益率，及面對市場轉變時亦有更大的靈活性。

去年有18家內地物業管理公司在香港上市，是歷來最多的一年。市場預計到 2021 年底，香港上市的物業管理公司可能突破70家。

恒指公司認為，物業管理板塊亦受惠於內地便利營商的監管環境。住房和城鄉建設部及相關部門於 2020 年 12 月聯合發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵合資格的物業管理公司擴展業務，向養老、托幼、家政、文化、健康、房產經紀及快遞收發等領域延伸，使物業管理公司的收益來源得以拓寛。

恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示﹕「恒生物業服務及管理指數有助投資 者掌握這個抗週期及以輕資產模式營運的板塊所帶來之投資機遇，並在不斷變化的市場 環境中捕獲高增長潛力。」

此前，摩根士丹利發表研究報告指，在政策支持下，物管行業中期前景更正面，加上在城市服務及新的併購機會下，料2020至2023年盈利年複合增長率可達45%。該行指，現時物管公司的關鍵焦點在於第三方擴張能力、社區增值服務（VAS） 的探索等，當中行業首選為碧桂園服務（06098）、融創服務（01516）、綠城服務（02869）。

【大行報告】大摩指物管行業獲政策支持 中期前景更正面　呢3隻股獲評為行業首選【見下一頁

 

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編輯:黃銳
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