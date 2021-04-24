【太空探索】SpaceX首次回收利用火箭送人上太空　趁機部署太空概念股？

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的載人龍飛船，於本周五 (23 日）在佛羅里達州甘迺迪太空中心順利升空，將4名太空人送往國際太空站，並預計在太空停留6個月時間。

值得留意的是，據報龍飛船與獵鷹9號火箭此前皆已執行過任務，是首次利用回收的火箭將太空人送上國際太空站。SpaceX此舉將進一步壓縮成本，推進太空探索事業的發展。然而該公司並未有上市，因此普通投資者很難參與其中，

本欄整理了美股中7隻太空探索相關公司（見下圖），這些公司皆是透過「空白支票公司」（SPAC）的方式上市，近期隨著SPAC熱潮降溫，其股價亦受累下滑，或為投資者提供買入時機。

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編輯：李勝男