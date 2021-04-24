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高盛分析師：國會不可能通過43.4%拜登富人稅 最多上調至28%

環球政經 19:46 2021/04/24

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周四（22日）一度傳出美國總統拜登（Joe Biden）計劃對富裕階層實施最高43.4%的資本利得稅（俗稱富人稅）消息後，美股一度急挫，市場擔心實施富人稅後，會令美股賣盤激增，終拖累美股表現。但高盛分析師Alec Phillips發表報告，表示最高達43.4%富人稅難以在國會通過，並預計國會最有可能接受的稅率約為28%。

Alec Phillips報告指，是次拜登擬提的議案中沒有「意外之處」，具體內容在去年大選期間已提及。具體方案可能在5月初發布的2022財年預算中提出，上調措施更有可能在2022年1月1日才生效。Phillips認為，美國國會只會通過縮減版本的增稅法案。如果真將長期資本利得稅上調到43.4%，該稅率將是美國100多年以來最高。

高盛預計最有可能上調到的稅率為28%，該稅率介於當前稅率和拜登提議稅率之間，也是之前雷根（Ronald Reagan）時代達成過的稅率。

此前，外媒稱，拜登將建議，對美國富裕階層徵收39.6%的資本利得税。加上投資收入3.8%的現有附加税在內，其面臨的資本利得税總體税率或高達43.4%。

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編輯:黃銳

 

美國國會 利得稅 拜登 美股

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