系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪

英國郵局在過去20年一直使用的系統帶有缺陷,漏洞令一批英國郵局員工看似偷竊金錢。在過去近20年間,導致許多郵局員工冤枉入獄。經過長時間的上訴,39名英國前郵局局長定罪終被推翻,有分析指案件是英國史上最大的誤判。英國首相約翰遜歡迎裁決,並指應藉此吸取教訓。

英國郵局自1999年起,就一直使用一套由日本富士通(Fujitsu)公司開發,名為「Horizon」的系統。這個系統從早期開始出現嚴重錯誤,導致一批員工看似盜竊了數萬英鎊。據悉,有員工不惜抵押房屋,用自己的金錢填補系統漏洞。郵局利用這套系統的數據,成功起訴了734名員工,不少人因此無辜入獄。這批人其後不斷上訴,希望推翻定罪及要求賠償。

經過長時間上訴,英國法院取消了當中39名前任郵局局長的定罪。據英國廣播公司(BBC)報道,不少人的一生因誤判而被「摧毀所有」(destroyed everything)。在赫爾(Hull)經營郵局的斯金納(Janet Skinner),被認為盜竊5.9萬英鎊(約63.5萬港元),於2007年被判入獄9個月。她入獄期間兩個孩子被帶走,獲釋後因犯罪而被解僱。另一名同日被推翻定罪的湯馬士指,自己已經堅持爭取公義16年,所有應當負責的人都已不在其位,現在只想拿回屬於自己的金錢。

倫敦皇家發表大法官霍爾羅伊德(Timothy Holroyde)表示,郵局知道系統存在問題,並有「明確的調查責任」(clear duty to investigate)。但郵局「始終堅稱Horizon堅固可靠」(consistently asserted that Horizon was robust and reliable),更「有效地打擊任何試圖挑戰其準確性的郵局局長」(effectively steamrolled over any sub-postmaster who sought to challenge its accuracy)。另外,上訴庭允許涉事員工要求郵局作進一步賠償。

郵局首席執行官里德(Nick Read)表示,郵局過去的過錯,毫無疑問地為受影響的人們帶來痛苦。部分為爭取正義而抗爭了很長時間的郵局局長,已經不在人世,未能見證今日的成果,但他們的勇氣令人十分感動。自己將盡快糾正錯誤,會對所發生的事作出賠償。英國媒體《電訊報》(The Telegraph)分析指,案件為英國法律史上最大型的誤判。

英國去年12月,有6人於同類案件中被判無罪。郵局在2019年與555名索賠人士,達成和解,合共支付賠償金達5,800萬英鎊(約6.24億港幣),但大部分都用於支付律師費。BBC報道指,目前已經有超過2,400人提出索償。本月上旬,郵局表示,Horizon系統將被新方案取代。郵局會和政府合作,對受Horizon不準確性影響的員工進行賠償。

約翰遜(Boris Johnson)在社交平台Twitter上歡迎裁決,並稱原來的定罪是「令人震驚的不公義」(appalling injustice),對涉事家庭造成毀滅性影響。所有人應該吸取教訓,確保同類事件不再發生。

