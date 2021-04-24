系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪

英國郵局在過去20年一直使用的系統帶有缺陷，漏洞令一批英國郵局員工看似偷竊金錢。在過去近20年間，導致許多郵局員工冤枉入獄。經過長時間的上訴，39名英國前郵局局長定罪終被推翻，有分析指案件是英國史上最大的誤判。英國首相約翰遜歡迎裁決，並指應藉此吸取教訓。

英國郵局自1999年起，就一直使用一套由日本富士通（Fujitsu）公司開發，名為「Horizon」的系統。這個系統從早期開始出現嚴重錯誤，導致一批員工看似盜竊了數萬英鎊。據悉，有員工不惜抵押房屋，用自己的金錢填補系統漏洞。郵局利用這套系統的數據，成功起訴了734名員工，不少人因此無辜入獄。這批人其後不斷上訴，希望推翻定罪及要求賠償。

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經過長時間上訴，英國法院取消了當中39名前任郵局局長的定罪。據英國廣播公司（BBC）報道，不少人的一生因誤判而被「摧毀所有」（destroyed everything）。在赫爾（Hull）經營郵局的斯金納（Janet Skinner），被認為盜竊5.9萬英鎊（約63.5萬港元），於2007年被判入獄9個月。她入獄期間兩個孩子被帶走，獲釋後因犯罪而被解僱。另一名同日被推翻定罪的湯馬士指，自己已經堅持爭取公義16年，所有應當負責的人都已不在其位，現在只想拿回屬於自己的金錢。

倫敦皇家發表大法官霍爾羅伊德（Timothy Holroyde）表示，郵局知道系統存在問題，並有「明確的調查責任」（clear duty to investigate）。但郵局「始終堅稱Horizon堅固可靠」（consistently asserted that Horizon was robust and reliable），更「有效地打擊任何試圖挑戰其準確性的郵局局長」（effectively steamrolled over any sub-postmaster who sought to challenge its accuracy）。另外，上訴庭允許涉事員工要求郵局作進一步賠償。

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郵局首席執行官里德（Nick Read）表示，郵局過去的過錯，毫無疑問地為受影響的人們帶來痛苦。部分為爭取正義而抗爭了很長時間的郵局局長，已經不在人世，未能見證今日的成果，但他們的勇氣令人十分感動。自己將盡快糾正錯誤，會對所發生的事作出賠償。英國媒體《電訊報》（The Telegraph）分析指，案件為英國法律史上最大型的誤判。

英國去年12月，有6人於同類案件中被判無罪。郵局在2019年與555名索賠人士，達成和解，合共支付賠償金達5,800萬英鎊（約6.24億港幣），但大部分都用於支付律師費。BBC報道指，目前已經有超過2,400人提出索償。本月上旬，郵局表示，Horizon系統將被新方案取代。郵局會和政府合作，對受Horizon不準確性影響的員工進行賠償。

約翰遜（Boris Johnson）在社交平台Twitter上歡迎裁決，並稱原來的定罪是「令人震驚的不公義」（appalling injustice），對涉事家庭造成毀滅性影響。所有人應該吸取教訓，確保同類事件不再發生。

責任編輯：李俊儀