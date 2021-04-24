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崩盤定回調？ 狗狗幣高位跌逾30％

環球政經 17:58 2021/04/24

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加密貨幣周五（23日）全線下跌，Bitcoin更由高位65520美元跌至最低47395美元，第二大加密貨幣以太幣（ETH）一度跌破2100美元，較周四盤中漲破2640美元所創的歷史新高，跌去20%。而瑞波幣（XRP）、萊特幣（LTC）和比特幣現金（BCH）至少跌超12%。

而Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）最愛的加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）難逃跌浪，由周一（19日）近歷史新高的0.4355美元暴跌，周四（22日）, 一度低見0.1597美元，大跌逾64%，周六下午5時報0.2888美元，高位跌逾三成。

狗狗幣最初用於網路上的打賞文化，無任何其他用處，其創立背後甚至有幾近惡搞，不過受惠於今年來的加密貨幣熱潮，價格急漲，今年來的升幅近6000%。上周，狗狗幣價格由0.06美元水平飆升至0.45美元的歷史新高，升幅接近640%，市值一度達到540億美元。

不過據外媒報導指出，全球大約65%的狗狗幣，集中分布在98個加密貨幣錢包當中，當中5個錢包掌控著40％的狗狗幣供應，最大的錢包持有約28%狗狗幣。這意味著約100個投資者掌控這整個狗狗幣市場，因此投資風險極高，提醒投資者不宜跟風追炒，甚至投入全副身家。

加密貨幣風險管理平台TRM Labs的Akand Sitra則表示：「這種騙局很簡單，投資者持有狗狗幣直到其價格呈倍數增長，廣受市場歡迎，之後便立即拋售所有持倉套現，即刻成為億萬富翁。」Sitra還警告稱，狗狗幣泡沫或將在今年年底破滅。

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編輯:黃銳

 

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