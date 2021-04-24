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【電動飛機】美初創研小型電動飛機　容納7位乘客短途旅遊

科技 16:37 2021/04/24

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近日全球各國紛紛採取對策，研究不同可持續方案，減少碳排放對氣候變化造成的影響，據外電報競，美國更有初創研發出全新的小型電動飛機，未來將可帶來更安靜、無碳排放的飛行體驗。

報道指，美國初創Bye Aerospace是次研發的8人座全電動飛機「eFlyer 800」，最多可容納7位乘客與1至2位駕駛，主要動力由機翼上的兩個電動摩打推進，每組摩打搭載兩組摩打繞組（motor windings）與四組冗餘電池（quad-redundant），續航力達926公里，若想要（稍稍）增加飛行距離，還可以加裝太陽能板。

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該初創指出，全電動飛機eFlyer 800的運轉成本大概只有傳統雙渦輪螺旋槳飛機的5分之1，具備低營運成本優勢，而且不會直接排放二氧化碳，比傳統飛機更安靜。不過目前還沒確定該飛機價格，外媒據其早前研發的另兩款分別為2人座及4人座的全電動飛機價格推測，eFlyer 800將上看百萬美元（約776萬港元）。而2人座「eFlyer 2」目前為48萬美元（約372萬港元），4人座「eFlyer 4」則為62萬美元（約481萬港元）。

此外，雖然電動飛機較傳統燃油飛機具備低噪音、低碳排放、易維份、低成本的優勢，但是電動飛機飛行距離還是比較短，如果要增加續行里程，就需要更多及更重的鋰離子電池組。因此目前的電動飛機還是以小型飛機或是為主，只適合短程或是小型運送任務。

目前亦有不少初創公司與傳統燃油飛機合作，研發新型的電動飛機，如溫哥華航空公司Harbor Air早前就與電動飛機製造商magniX合作，美國太空總署（NASA）亦有大力投入電動飛機開發。

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責任編輯：張寶燕

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