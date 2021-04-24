【騰訊700】騰訊溢價8.45%購飛魚科技10%股份

遊戲公司飛魚科技（01022）周五（23日）發表公布文件，向騰訊（00700）全資附屬公司THLHLimited，配售1.72億股新股，佔該公司經擴大後股本約10%，總認購價1.19億元，每股配售價約0.6941元，配售價較昨日收市價0.64元，溢價約8.45%。

文件指，董事認為，認購事項為籌集額外資金以加強公司財務狀況及 擴闊資本基礎提供良機，從而促進其開發新產品、吸引合適人員以提升公司的研發能力，並增加公司發行及營銷預算。

飛魚科技主要於中國內地從事網絡及手機遊戲的經營及開發。2020年業績顯示，飛魚科技2020年虧損2,146萬元人民幣，按年收窄73.28%；每股虧損0.01元人民幣；不派息。

飛魚科技周五收報0.64元，大升18.519%，成交額近3,552萬元。

【大行報告】兩大行預測騰訊首季業績 瑞信維持目標價800元【見下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【大灣區就業】騰訊請人 不需特別技能 呢個職位月薪最高逾6萬【見下一頁】

要求資歷 :

▼ 點擊圖片放大 +2

職責 :