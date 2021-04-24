  • 25°C
香港時間 : 2021424日 (六) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊溢價8.45%購飛魚科技10%股份

股樓投資 17:52 2021/04/24

分享：

遊戲公司飛魚科技（01022）周五（23日）發表公布文件，向騰訊（00700）全資附屬公司THLHLimited，配售1.72億股新股，佔該公司經擴大後股本約10%，總認購價1.19億元，每股配售價約0.6941元，配售價較昨日收市價0.64元，溢價約8.45%。

文件指，董事認為，認購事項為籌集額外資金以加強公司財務狀況及 擴闊資本基礎提供良機，從而促進其開發新產品、吸引合適人員以提升公司的研發能力，並增加公司發行及營銷預算。

飛魚科技主要於中國內地從事網絡及手機遊戲的經營及開發。2020年業績顯示，飛魚科技2020年虧損2,146萬元人民幣，按年收窄73.28%；每股虧損0.01元人民幣；不派息。

飛魚科技周五收報0.64元，大升18.519%，成交額近3,552萬元。

【大行報告】兩大行預測騰訊首季業績 瑞信維持目標價800元【見下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【大灣區就業】騰訊請人 不需特別技能 呢個職位月薪最高逾6萬【見下一頁

要求資歷 :

    點擊圖片放大
    +2

職責 :

    點擊圖片放大
    +2

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
# 國際視野精明理財盡在iMoney全新網站【imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
 
編輯:黃銳
飛魚科技（01022） 配售 電玩手遊 騰訊

上一篇文章

崩盤定回調？ 狗狗幣高位跌逾30％

下一篇文章

大連大媽買股後遺忘13年 撤銷戶口時發現 5萬竟變500萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【天生購物狂】港女信用卡瘋狂購物 每月只付最低還款額 稱與銀行鬥長命 網民：一世幫銀行打工
【天生購物狂】港女信用卡瘋狂購物 每月只付最低還款額 稱與銀行鬥長命 網民：一世幫銀行打工
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬