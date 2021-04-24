【譚仔上市】譚仔主席住東涌頂層複式單位　成交呎價親民

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際，近日正式向聯交所遞交上市申請。譚仔被香港人食到上市，除在香港發揚光大，公司還計劃在中國和新加坡擴大餐廳網絡，並在未來進軍日本和澳洲。身為譚仔國際主席兼行政總裁的劉達民，或不時要四處出差尋覓海外機會。翻查資料，發現劉達民在香港申報地址為東涌的藍天海岸，果然夠近機場。

藍天海岸景觀：

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據譚仔初步招股書，劉達民申報地址為東涌藍天海岸1座57樓B室，參考網上資料，該單位為頂層複式單位，實用面積1,318呎，建築面積1,663呎，較下層單位大，參考下層37樓B室實用面積為911呎，2020年錄成交價1,100萬元，呎價12,075元，相當「親民」。

但複式單位，呎價也要高一點。據中原數據，1座57樓B室上次成交紀錄為2017年，樓價1,938萬元，實用呎價14,704元。而該單位03年成交價為655萬元，意味上個業主轉手可賺逾1,200萬元。

藍天海岸位處東涌臨海地段，有蓋行人天橋連接東薈城，距離東涌港鐵站約6分鐘步程，往香港國際機場約10分鐘車程。屋苑設有大型住客會所，擁多項消閒設施包括室內恆溫泳池、保齡球場、網球場、健身室等，租客多為機場工作人員如空姐、飛機師，或者經常出差的商務客等。

譚仔上市你要知：

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前大家樂董事總經理 曾任半島餐廳經理

日本東利多於2018年入主譚仔後，引入來自大家樂 （00341） 的劉達民。據招股書，劉達民由1988年至1996年於香港半島酒店工作，離開時任職露台餐廳的助理餐廳經理，其後到美國快餐連鎖餐廳TGI Friday’s任職經理，加入譚仔國際前於大家樂任職董事總經理，負責香港快餐業務發展。

據招股文件，劉達民收取執行董事的年度酬金為690萬元，2018年3月至2020年底收取津貼、花紅等董事薪金共260萬元。

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編輯：區嘉俊