【強生疫苗】美國恢復使用強生疫苗　需貼標籤警告罕見血栓風險

早前多名美國女性注射強生疫苗後出現血栓，被當局緊急叫停使用。不過美國疾控中心（CDC）及食品藥物管理局（FDA）本周五（23日）表示，將於周六（24日）起恢復強生新冠疫苗的緊急使用授權，不過當局要求強生在疫苗外包裝上加入警告標籤，表明注射該疫苗後有出現血栓的風險。

美國疾控中心與專家顧問組此前以10票贊成、4票反對及1票棄權的表決結果，建議恢復使用強生疫苗，他們認為接種強生疫苗的好處大於出現「罕見且嚴重血栓」的風險。

截至當局叫停該疫苗前，美國合共有約800萬人注射了這款疫苗，先後有15人出現血栓，且全部為女性，當中有3人死亡。根據俄勒岡州政府公告，當地有一名50多歲女性注射了強生疫苗死亡，據報她在注射兩周後出現嚴重血栓，且血小板水平較低。

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編輯：李勝男