【串流訂閱角力】Spotify迎戰蘋果新招　傳下周推Podcast 訂閱服務、主打不抽成

蘋果日前在2021春季發表會上推出Podcast訂閱服務，另一串流平台對手Spotify隨即有新招應對。據外電消息指，Spotify瞄準蘋果Podcast訂閱的痛點，主打不抽成，並讓創作者自定價格。

消息指，相比蘋果會向創作者收取158港元年費，Spotify將不會抽取任何費用。而為了避免「蘋果税」，iOS用戶在付費時，也會跳至網頁付款，繞開App Store抽成。

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Apple Podcast訂閱制，預計於5月開始，在全球 170 多個國家及地區開放。至於每筆訂閱的費用都由Podcast創作者設定，預設為按月收費。訂閱聽眾可獲創作者提供的福利如：無廣告收聽、額外內容，或搶先與獨家收聽新系列等。

至於Spotify的Podcast訂閱服務，除了免向創作者抽成外，還會有甚麼不一樣的特色功能？細節仍有待官方公布。據《華爾街日報》報道，Spotify最快下周公開相關細節。

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責任編輯：張寶燕