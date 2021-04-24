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【串流訂閱角力】Spotify迎戰蘋果新招　傳下周推Podcast 訂閱服務、主打不抽成

科技 14:22 2021/04/24

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蘋果日前在2021春季發表會上推出Podcast訂閱服務，另一串流平台對手Spotify隨即有新招應對。據外電消息指，Spotify瞄準蘋果Podcast訂閱的痛點，主打不抽成，並讓創作者自定價格。

消息指，相比蘋果會向創作者收取158港元年費，Spotify將不會抽取任何費用。而為了避免「蘋果税」，iOS用戶在付費時，也會跳至網頁付款，繞開App Store抽成。

【蘋果發布會】Apple Podcast推訂閱制　創作者可自定收費及模式　Apple Card家庭方案5月美上架

Apple Podcast訂閱制，預計於5月開始，在全球 170 多個國家及地區開放。至於每筆訂閱的費用都由Podcast創作者設定，預設為按月收費。訂閱聽眾可獲創作者提供的福利如：無廣告收聽、額外內容，或搶先與獨家收聽新系列等。

至於Spotify的Podcast訂閱服務，除了免向創作者抽成外，還會有甚麼不一樣的特色功能？細節仍有待官方公布。據《華爾街日報》報道，Spotify最快下周公開相關細節。

【Spotify新功能】Spotify推「Hey Spotify」操控功能　可透過語音搜尋或播放音樂

【串流大戰】搶佔商機！Spotify推付費Podcast、Spotify Hi-Fi服務

責任編輯：張寶燕

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