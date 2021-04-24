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【加密貨幣】比特幣高位跌近兩成　基金GBTC折讓幅度曾達18.9%

股樓投資 16:13 2021/04/24

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比特幣市場近期進入下行區間，拖累比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 本周暴跌，單周累計跌近兩成。本周五（23日）GBTC較比特幣折讓幅度一度高達18.9%，反應投資者正拋售該基金。

GBTC雖然能夠在公開市場交易，但其操作原理並不等同於傳統的ETF，其價格由於需求的變化，常常會較持有資產淨值產生溢價或折讓。當比特幣價格處於上升軌，市場對GBTC需求增加，往往會令GBTC出現溢價；反之則是折讓。

去年12月比特幣價格走高，GBTC較比特幣價格溢價幅度高達三成，但自今年3月以來，GBTC一直處於折讓狀態。根據Grayscale官網數據顯示，GBTC年內升幅為32.5%，遠低於比特幣的72.8%，因此GBTC並不能完全追蹤比特幣價格走勢。

GBTC重申，公司正尋求將信託基金轉變為ETF的形式。早前VanEck、Valkyrie、NYDIG以及Fidelity等多間發行商亦已提出了有關比特幣ETF的申請，但美國美國證券交易委員會（SEC）皆未放行。

根據CoinDesk數據，比特幣價格最新報50,074美元，較高位64,829美元跌22.7%。

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編輯：李勝男

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