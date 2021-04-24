【5G手機】對撼小米？三星最平5G機規格曝光　Galaxy A22料售1400元有找

5G手機戰場熾熱，小米、小米旗下的紅米（Redmi）及POCO過去亦頻頻推出平價5G手機搶攻市場，根據外媒《Sam Mobile》最新消息，三星（Samsung）Galaxy A系列還即將加入入門平價機款Galaxy A22 5G，料售價僅180美元（約1,397港元），於今秋推出。

據悉，Galaxy A22 5G將提供四種顏色：灰、白、淺綠、紫色，還有更平價的4G版本供選擇。而這款三星平價5G機將運行Android 11系統，使用6GB記憶體，至於內部儲存容量目前尚未確認，估計有64GB以上規格，並以microSD卡自行擴充容量。還支援藍牙 5.0、USB Type-C 傳輸接口及3.5mm 耳機孔。

處理器方面，Galaxy A22 5G將配備聯發科（MediaTek）Dimensity 700處理器，包括採用兩個2.2 GHz Cortex-A76 ARM核心、六個2.2GHz Cortex-A55核心，並具備一個950MHz Mali-G57 MC2顯示單元。支援5G網路與獨立組網（SA）、非獨立組網（NSA） 模式，下載速度最快能達2.77Gbps。

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報道還指出，Galaxy A22的跑分資訊已在《Geekbench》平台上現身，其中在單核心測試中獲得562分，多核心成績則為1,755分。外媒指，其成績比配備聯發科Dimensity 720的Galaxy A32 5G的表現較好，可能與Dimensity 700使用更高的處理器時脈有關。

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責任編輯：張寶燕