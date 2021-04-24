【太空科技】馬斯克對手斥SpaceX「先發射、後升級」風險大　諷衛星項目做法似Tesla、威脅太空安全

▲ 美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX的競爭對手組成的反對聯盟，指控Elon Musk正在建立近乎壟斷的地位，以及威脅太空和環境安全。

美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX擁有的聯網衛星項目Starlink，獲得授權將約1.2萬顆衛星送入軌道，同時已尋求為另外3萬顆衛星申請許可，為地球每個角落提供超高速互聯網服務，在行業中佔據主導地位。不過亦由此催生了一個由其競爭對手、監管機構和專家組成的反對聯盟，指控Elon Musk正在建立近乎壟斷的地位，以及威脅太空和環境安全。

目前包括波音 公司 、Viasat、 OneWeb 以及Hughes Network Systems等在內的競爭對手，正在美國及歐洲的監管機構面前挑戰 Starlink所 掀起的太空競賽。 有公司指，Elon Musk的衛星阻擋了他們設備的信號，並且對他們的衛星互聯網項目造成實質威脅，危及有關業務。

【科技法規】歐盟擬推AI法禁監視行為 防範中美主導關鍵技術？

【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛 再次著陸失敗炸成碎片（有片）

Starlink互聯網服務目前仍處於Beta測試階段，但足已讓該公司佔據行業主導地位，日前甚至促使歐盟開發了與之競爭的天基互聯網項目（rival space-based internet project），該項目將於今年年底公布。而反對聯盟主要批評的是，其「先發射、後升級」戰略是將速度置於質量之上，地球本來擁擠的軌道上已塞滿了大量微型衛星，而這些衛星在發射後還可能需要修復。

競爭對手之一的OneWeb政府事務主管Chris McLaughlin表示，SpaceX在太空領域採取了類似Tesla、雄心壯志的做法，他指該公司是先發射衛星，然後再進行升級及修理，甚至更換。「而我們的每顆衛星都像是在精心打磨一輛福特Focus（Ford Focus），對其進行嚴格測試，保證正常工作。」

【挑戰SpaceX】 亞馬遜CEO旗下Blue Origin 擬最快4月執行太空觀光任務

責任編輯：張寶燕