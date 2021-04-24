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【機迷熱話】AI代打機唔怕卡關？Sony新專利模仿操作風格　多人連線也可用

科技 12:55 2021/04/24

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Sony近日公布了新人工智能（AI）研究專利文件，該AI將可學習玩家的遊戲操作風格，並自動幫玩家操作。當玩家在遊戲中遇到卡關危機的時候，日後或者可以呼喚AI來完成那些艱難或耗時的任務。

根據Sony的申請資料顯示，新專利為玩家提供一種預設的遊戲側寫技術「game play profile」，可以透過導入AI監測玩家的遊戲行為，學習並模擬玩家進行遊戲時的操作風格，然後在自動模式中代替玩家操作及過關。

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而該新技術更可於單機模式及多人連線模式中進行自動操作，為玩家解決卡關問題之餘，更可在玩家忙碌時自動操作完成遊戲。而且更會自動尋找相關文本及影片，製作出遊戲攻略的資料庫用作過關。

據指該新專利是在去年4月申請，並已在今年4月15日正式通過審批，玩家可能很快就可以體驗該AI代玩功能了！

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責任編輯：張寶燕

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