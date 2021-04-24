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新西蘭暫停與西澳洲旅遊氣泡 直至另行通知

環球社會熱點 12:58 2021/04/24

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澳洲與新西蘭早前因當地新冠疫情有所放緩，周一（19日）正式啟動「旅遊氣泡」。新西蘭政府周五（23日）表示，由於澳洲再度爆發新冠疫情，所以暫停了澳洲新西蘭旅遊氣泡。新西蘭政府指，早前已與澳洲政府就類似情況制定計劃。

莫里森指澳洲防疫好 全靠對中國封關夠早 【下一頁】

新西蘭政府發表網上聲明表示，根據協議，新西蘭與西澳洲間旅遊已經暫停，直至另行通知，目前正待州政府進一步建議。新西蘭及澳洲兩國官員正保持聯絡，等待完成風險評估。

西澳政府表示，一名逾50歲由珀斯（Perth）周五轉抵墨爾本（Melbourne）男子確診。他在珀斯逗留5日期間，到訪餐廳、大學、公共泳池及診所等地。西澳政府考慮男子曾進入社區，宣布珀斯及皮爾區（Peel）周五起封城3日。

澳洲與新西蘭啟動旅遊氣泡 旅客迫爆機場（多圖） 【下一頁】

新西蘭政府指，兩地政府早前已就類似情況制定計劃。在西澳政府宣布封城後，一班原定當天由珀斯飛抵新西蘭的客機航班，即時需要取消。

新西蘭與澳洲因為疫情，關閉邊境暫停旅行逾一年多。旅遊業為新西蘭最大產業，澳洲人佔新西蘭國際旅客的4成。兩國旅遊氣泡政策實施時，兩國領導人都對此表示贊賞，敦促居民加以利用。有澳洲航空業人士指，前往新西蘭的機票十分暢銷。

責任編輯：李俊儀

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