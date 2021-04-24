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【強生疫苗】美國恢復接種 需在包裝上警告有血栓風險

環球社會熱點 11:58 2021/04/24

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美國接種強生疫苗後出現血栓個案，美國當局早前決定暫停接種，更推遲復打強生疫苗。美國當局決定接納專家小組建議，恢復接種強生疫苗。美國當局認為接種強生疫苗好處大於血栓風險，但要求強生在疫苗包裝上加入警告標籤。

歐洲藥物局警告強生疫苗 可能導致血栓（第二版） 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）及美國食品藥物管理局（FDA）對強生（Johnson & Johnson） 疫苗進行安全審查後，美國聯邦衛生官員周五（23日）晚上宣布，恢復授權緊急使用強生疫苗，可以在當地時間周六（24日）為民眾接種。當局官員表示，接種疫苗的好處，遠超出現罕見血栓風險。

FDA及CDC表示，出現血栓的機會「非常低」，主要影響50歲以下的女性。兩間機構建議任何有疑慮的人在接種前，都應咨詢醫生，但在聲明中強調，對疫苗的安全及有效性充滿信心。FAD及強生公司正在跟新疫苗標籤，警告接種存在罕見的血栓風險。

血栓嚇怕非洲民眾 問新冠疫苗如何排除體外 【下一頁】

美國早前錄得6宗接種後出現血栓個案，暫停接種強生疫苗近兩周。美國媒體全國公共廣播電台（NPR)指，由於美國當局暫停疫苗緊急使用權，強生疫苗已經停產10天。強生疫苗為單劑疫苗，美國當局指血栓情況一般會出現在接種後6至15天內，病徵包括全身出疹、腫脹、腹痛、呼吸急速及頭痛等。

責任編輯：李俊儀

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