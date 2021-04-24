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【科技一周回顧】蘋果發布會新7彩iMac、iPad Pro、紫iPhone登場　華為首款電動車亮相

科技 11:50 2021/04/24

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 蘋果（Apple）日前舉行2021春季發布會，分別推出：

  • 配備多種色彩的新iMac及新一代iPad Pro等，當中均以配備Apple自家的高性能M1芯片為賣點
    • 點擊圖片放大
    +14
    +13


  • 紫色iPhone 12、iPhone 12 mini

 

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