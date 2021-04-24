【科技一周回顧】蘋果發布會新7彩iMac、iPad Pro、紫iPhone登場　華為首款電動車亮相

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2/ 【華為造車？】華為首款電動車亮相 搭載鴻蒙OS作業系統

華為雖然曾多次強調不造車，但近日卻與北汽新能源旗下高端品牌極狐聯手，發布首款電動車極狐阿爾法S（ARCFOX Alpha S）華為HI版（Huawei inside的縮寫），採用華為快充技術以及鴻蒙OS操作系統，起售價38.89萬人民幣（約46.35萬港元）。

3/ 【科技法規】歐盟擬推AI法禁監視行為 防範中美主導關鍵技術？

歐盟近日提出新法案管制人工智能（AI）應用方法，綜合外電報道，歐洲聯盟執行委員會日前公布規範AI應用的嚴格法規草案，內容包括加強監管高風險AI應用，禁止大部分的監視行為，包括警方追查犯人時慣用的遠端生物辨識系統，並企圖為目前由中國及美國主導的AI關鍵技術建立國際標準。

3/ Tesla車禍奇案 美媒揭安全機制弱點

日前美國德州發生Tesla Model S撞車奇案，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）亦表態，已在調查當中，Tesla行政總裁Elon Musk亦在Twitter上回應，指當時車輛並沒有啟用 Autopilot功能。

【Tesla車禍奇案】德州Tesla Model S離奇撞車 「無人所駕駛」惹的禍？

惟美媒Consumer Report認為，Tesla在安全措施上仍有不足，團隊日前測試影片揭露，要暪騙Autopilot檢測十分簡單，即使駕駛座完全無人，也未會顯示駕駛座上是空位的警告，反映安全機制卻相對薄弱。

【Tesla自動駕駛Bug】美媒測試揭Autopilot安全機制弱點 無發現車主離開駕駛座

責任編輯：張寶燕